MHP: "İBB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay / Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, partimizden istifası...

MHP: "İBB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay / Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.