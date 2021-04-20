MHP: "İBB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay / Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, partimizden istifası...
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MHP: "İBB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay / Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, partimizden istifası...

MHP: 'İBB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay / Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, partimizden istifası...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP: "İBB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay / Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.

MHP: "İBB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/ Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

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