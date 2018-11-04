MHP heyeti, şehit ailesini ziyaret etti.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy başkanlığında Şırnak'a gelen heyet, MHP Şırnak İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milletvekili Ersoy, burada yaptığı konuşmada, huzurun önemine işaret ederek, "Memleketimizin her köşesi bir inci niteliğindedir ama mekanlar ne kadar güzel olursa olsun oraya değer veren orada yaşayan insanlardır. Hepimizin tek dileği var. Doğduğumuz, büyüdüğümüz ve kazanç sağladığımız yerlerde huzur içinde yaşamaktır." diye konuştu.

MHP heyeti, şehit er Mesut Sanır ve güvenlik korucusu şehit Abdurrahman Avcı'nın ailesini ziyaret etti.