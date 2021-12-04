MHP Heyeti, Rektörümüzü Makamında Ziyaret Etti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, 4 Aralık 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağoğlu, 26. Dönem Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Deniz Depboylu, 27. Dönem Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, MYK Üyeleri Necmi Yıldırım, Mehmet Ödevli, Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Fatih Esmek, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş bulundu.

Aydın için Hizmet Etmeye Hazırız

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağoğlu, Aydın ve öğrencilerin sorunlarının takipçisi olduğunu belirterek çözüm noktasında hizmet şiarıyla hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti. Üniversitemizin son dönemdeki başarılarının gurur verici olduğunu belirten Osmanağoğlu, "Aydın ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni daha iyi noktalara getirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Üniversitemizin projelerinin Ankara'da da takipçisi olacağız. 48 milletvekilimiz ile Aydın için hizmet etmeye hazırız. " dedi.

Üniversitemiz Bölgenin Yükselen Değeri

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversitemizde huzur ile bilimsel seferberlik içerisinde çalışmaların yürütüldüğünü bu kapsamda da başarı grafiğimizin günden güne arttığını vurguladı. Üniversitemizin bölgenin yükselen değerli olduğunu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Teknolojinin kullanıcı değil üreticisi olmak istiyoruz. Bu anlamda oluşturulacak bilimsel projelere destek vermek ve Ankara'ya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. " dedi.

Üniversitemizin İlimiz için lokomotif görevi üstlenen bir kurum olduğunu belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Üniversitemiz ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür etti.

Ziyaret, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in hediye takdimi ile sona erdi.

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