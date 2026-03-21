MHP'den CHP'ye bayram ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla partiler arası bayram ziyareti sürüyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı, MYK Üyesi Şahin Kartal CHP'yi ziyaret etti.

Heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar karşıladı.

Burada konuşan Yavuzyılmaz, akaryakıta gelen zamma ilişkin, zammın göz göre geldiğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, "Başta gençlerimiz olmak üzere gelecekte bir yuva kurmak, meslek sahibi olmak, vatanına, milletine faydalı olmak noktasında da hayalleri olan insanlara da umut diliyorum. Bu doğrultuda da bu çizgilerde her zaman kapımız hem genel merkezimizin kapıları aynı zamanda da gönül kapılarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren sizlere ve tüm vatandaşlarımıza açıktır" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun rakip eler gibi içeride tutuluyor olması gerçekten çok üzücü"

Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklu olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun böylesine toplumsal bir desteğe sahipken ve Türkiye açısından gelecekle ilgili kaygı taşıyan gençler için bir umut kaynağı olmuşken adeta geçmişte olduğu gibi Alparslan Türkeş'e merhum Milliyetçi Hareket Partisi liderine de yapıldığı gibi aynı anlayışla siyasi bir eleme yöntemiyle, rakip eler gibi içeride tutuluyor olması gerçekten çok üzücü" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise "Rahmetli Türkeş Bey'in yine rahmetli Ecevit'in ve dönemin genel başkanlarının gözaltına alınması tutukluluk haliyle bugün yaşananlar arasında çok temelden bir ayrılık var. O günün şartlarında Amerika'nın bizim çocuklarımız başarılı oldu dediği bir darbeye neden olmuştu" ifadelerine yer verdi.

"Bugün zorluk yaşarız, yarın alınan tedbirlerle bunu aşabiliriz"

Asıl olanın ülkenin birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayan Durmaz, "Bugün zorluk yaşarız, yarın alınan tedbirlerle bunu aşabiliriz. Ama asıl olan ülkenin birlik beraberliği noktasında temel politikalarda bir araya gelebilmek, görüş alışverişinde bulunabilmek, Cumhuriyet Partisi'nin özellikle terörist Türkiye konusundaki hassasiyeti için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı