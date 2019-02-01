MHP Heyeti'nden Karkamış Çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ve beraberindeki heyet Karkamış'a ziyarette bulundu. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'da heyete eşlik etti.

Seçim startını erken veren Milliyetçi Hareket Partisi'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Oğuzeli Belediye Başkanı'nın da bulunduğu bir heyetle Karkamış'ta İlçe Başkanı İsa Tiryaki'ye hayırlı olsun dedi. Ardından ise MHP Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Seydi Yılmaz ile birlikte gezerek çeşitli ziyaretlerde bulunuldu.

Kaymakama da ziyaret

MHP Heyeti ilk olarak ise Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Bilgin ile ilçenin durumu hakkında fikir alışverişi yapıldı. Daha sonra ise hatıra fotoğrafı çektirerek makamdan ayrıldı.

Karkamışlılardan sıcak karşılama

MHP Gaziantep İl Başkanlığı heyeti 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında ise Karkamış'ta bir sıra ziyaretlerde bulundu. Karkamış halkının sıcak yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, "Cumhur İttifakı kapsamında belediye başkan adayını bizim açıkladığımız Karkamış'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik. Karkamış halkı bizi kucaklayarak sahip çıktı. Öncelikle tüm Karkamış halkına teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra ve partim ve ben anlayışıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız. Cumhur İttifakı kapsamındaki tüm adaylara destek olacağız. Canı gönülden çalışacağız. Türk milleti 15 Temmuz'da, kanlı terör örgütünün darbe girişimini durdurmuş, 7 Ağustos'ta uzlaşma iradesini göstermiştir. 7 Ağustos Yenikapı ruhu ile temelleri atılan Cumhur İttifakı; 24 Haziran seçimlerinde zafere ulaşmıştır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de zafere ulaşacağımızdan hiçbir kuşkumuz yoktur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA