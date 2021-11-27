MHP heyeti, Manisa'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Gezi terörüyle başlatılan, 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine dönüştürülen, kuşatma ve ekonomik operasyonlarla devam eden bu saldırılar, Türkiye'yi durdurma ve küçültme planının bir parçasıdır, bağımsız Türkiye'ye diz çöktürme çabasıdır." dedi.

Akçay başkanlığındaki heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Yunusemre ilçesindeki Muradiye Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Akçay, Türkiye'nin Cumhur İttifakı ve yeni yönetim sistemiyle kaybolan yıllarını telafi ettiğini söyledi.

Zincirlerini kıran Türkiye'nin milli çıkarları ve hedefleri doğrultusunda dünyada iddialı ve güçlü bir şekilde kendi çizdiği yolda ilerlediğini ifade eden Akçay, "Ancak bu kutlu ilerleyişi durdurmak için dışardan emperyal saldırılar yapılmakta, içerde ise iş birlikçileri vasıtasıyla ülkemizin şahlanışına ket vurmak, ülkemizi kaosa sürüklemek için çalışmaktadırlar. Türkiye 100 yıl önceki gibi bugün de büyük bir siyasi kuşatma ve ekonomik operasyon altındadır." ifadelerini kullandı.

Akçay, Türkiye'nin hedeflerine giden yolu kesintiye uğratmak isteyenlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu siyasal kuşatmalar, döviz saldırıları, 10 büyükelçinin milli egemenliğimize yönelik hadsiz açıklamaları, ekonomik saldırılar ve yalan haberler le yapılan algı operasyonları, terör örgütleriyle eş zamanlı ve aynı amaca yönelik söylemler, güçlenen Türkiye'ye boyun eğdirmek için yapılan operasyonlardır. Biz MHP olarak il il dolaşarak, Türkiye'nin büyük ilerleyişi karşısında milli bekamızı tehlikeye atmak isteyenleri, milli güvenliğimizi tehdit edenleri, içeriden ve dışarıdan her cepheden saldırıları milletimize anlatıyor, dikkat çekiyoruz. Gezi terörüyle başlatılan, 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine dönüştürülen, kuşatma ve ekonomik operasyonlarla devam eden bu saldırılar, Türkiye'yi durdurma ve küçültme planının bir parçasıdır, bağımsız Türkiye'ye diz çöktürme çabasıdır. Milli çıkarlarına sahip çıkan Türkiye'ye 'boyun eğ' diyorlar. Ancak buradan tekrar ifade ediyoruz ki hiç kimse boşuna heveslenmesin. Bu habis amaçları, kursaklarında kalacaktır. Çünkü onların karşısında büyük Türk milleti vardır, MHP vardır, Cumhur İttifakı vardır."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, 2009'dan bu yana gerçekleştirdikleri projeler ve hizmetlerle Manisa'nın adının yurt çapında duyulmasını sağladıklarını söyledi.

MHP heyeti, daha sonra Yunusemre Millet Çarşısı'nda düzenlenen "Rozet Takma Töreni'ne geçti. Burada heyet tarafından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takdim edildi.

Akçay'ın yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Depboylu, Burak Pehlivan, Oğuz Akarfırat, Mustafa Aksoy, Ali Uçak ve Mehmet Ödevli ile MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in de yer aldığı heyet, daha sonra ziraat odalarını, şehit aileleri ve gaziler derneği ile esnafı ziyaret edip, sorunları dinledi.