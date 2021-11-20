MHP heyeti GMİS'te

ZONGULDAK (İHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Adım adım 2023, il il Anadolu" temalı MHP il ziyaretleri kapsamında Zonguldak'a gelen milletvekilleri GMİS'i ziyaret etti.

Zonguldak'a gelen Milletvekili Hayati Arkaz, Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK üyesi Murat Kotra, MYK üyesi Afşin Birben, MYK üyesi Yüksel Aydın, MYK üyesi Çağrı Aci, MDK üyesi Ahmet Korhan Mastı, genel maden işçileri sendikasına ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendika(GMİS)Başkanı Hakan Yeşil, işçi sıkıntısının önemini vurgulayarak, "Türkiye Taşkömüründe en büyük eksiklik işçi sıkıntısı. Dünya da enerji sıkıntısının arttığı bu dönemde taşkömürünün önemi arttı. Yeterli miktarda üretimi karşılayacak durumda değiliz. Bunları tekrar konuşuruz. Cumhuriyetin ilk vilayetindeyiz. İki katlı bir şehir "şeklinde konuştu.

'Emekçilerin memleketinde olmaktan gurur duyuyorum'

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, emekçilerin memleketinde olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız MYK, MDK, İl ve İlçe teşkilatlarımız buradayız. Zonguldak'ta olmaktan gurur duyuyoruz. Emekçilerin memleketi. Bizim için büyük gurur verici bir sendika. Zonguldak'a yabancı değilim. Zamanında bende geldim. Bu memleketi sevdiğim için yatırım yaptım. 800-1000 metreye iniliyor. O kadar aşağıya inip insanların akciğerlerin feda edip ekmek parası kazanıp şehit vermesi bizim için önemli. Bunlar bizim için önemli değerlerdir. İstanbul'dan kalk gel Ereğli'de iş yap. Zonguldak'ın doğası çok güzel. İnsanlar çok samimi. Bu bir Türk insanında ki hoşgörü. Dünyanın her tarafını gördüm. Bizim özelliklerimiz farklı. Dünyanın cömert en samimi sabırlı dostane insanları Türkiye'de yaşıyor" şeklinde konuştu.

Ardından Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Halan Yeşil, İstanbul Milletvekili Hayati Araz'a TTK'la ile ilgili dosyayı takdim etti. Programın sonunda ise Başkan Yeşil protokol üyelerine günün anısına madenci heykeli takdim etti. - ZONGULDAK