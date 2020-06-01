MHP heyeti esnafa "siftah ücreti" bıraktı
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MHP heyeti esnafa "siftah ücreti" bıraktı

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerlerini ziyaret ederek, zarf içerisinde "siftah ücreti" bıraktı.

01.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:50

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerlerini ziyaret ederek, zarf içerisinde "siftah ücreti" bıraktı.

Baloğlu ve beraberindekiler, kent merkezinde "siftah ücreti" bıraktıkları 200 esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Uygulamayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Baloğlu, esnafın yaklaşık 3 aydır sıkıntı yaşadığını, iş yerlerini açamadığını söyledi.

Esnafın ekonomik anlamda zarar gördüğünü dile getiren Baloğlu, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce bu süreç, birlik ve beraberlikle aşılacak bir dönemdi. Yayımlanan genelge gereği, restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneler kurallara uyacak şekilde açık olacak. Biz de bu bağlamda, MHP olarak her zaman yanında olduğumuz esnaf arkadaşlarımıza, siftahlarını bizden yapsınlar ve bereketli olsun diye böyle bir uygulama yaptık. Merkezdeki 200 esnafımızı ziyaret ettik ve uyması gereken kuralları anlattık. Siftahlarını bizden yaptılar. İnşallah bereketli olur. Bu süreçte 'biz bize yeteriz' dedik. Allah kabul etsin, esnafımız da gayet bilinçli bir şekilde hazırlıklarını tamamlamış. Yeni dönem inşallah esnafımıza ve ailelerine bereketli olur."

Esnaf Yaşar Seki de "Uygulamadan çok memnun olduk. Siyasi partilerimizin esnafın yanında olmasından dolayı mutlu olduk. Sevindik." dedi.

MHP heyeti esnafa 'siftah ücreti' bıraktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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