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MHP heyeti, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

MHP heyeti, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı, Özvatan, Sarıoğlan ve Sarız belediye başkanları ile MHP il yöneticilerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı, Özvatan, Sarıoğlan ve Sarız belediye başkanları ile MHP il yöneticilerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan milletvekili Baki Ersoy, birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri için çalıştıklarını belirterek, Cumhur İttifakı ortağı olarak 2021 yılında yaptığı çalışmalar ve sağladığı desteklerden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Büyükkılıç da Cumhur İttifakı'nın en güzel örneğinin Kayseri'de sergilendiğini ve bunun bereketini yaşadıklarını ifade ederek, bu anlayış ile 16 ilçede ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde yatırımların ve hizmetlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da bulundu.

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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