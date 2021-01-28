MHP heyeti, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde okul binası için yer tespiti yapacak
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MHP heyeti, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde okul binası için yer tespiti yapacak

28.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:51
MHP heyeti, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde okul binası için yer tespiti yapacak

MHP heyeti, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'da yapılması planlanan okul için yer tespitinde bulunmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

MHP heyeti, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'da yapılması planlanan okul için yer tespitinde bulunmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, ilk olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulunacak.

Daha sonra Azerbaycanlı yetkililerle Şuşa'da incelemeler yapacak heyet, ayrıca okulun inşa edileceği alanı tespit edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Ocak'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da dokuz derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir." ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli, okulun adının Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi Şuşa doğumlu Üzeyir Hacıbeyli, temel atma gününün ise 30 Ocak 2021 olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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