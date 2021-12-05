KARESİ, BALIKESİR (Habermetre) - MHP HEYETİ ATATÜRK EVİ'NDE

'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' programı kapsamında Balıkesir'de bulunan MHP Heyeti, Karesi Atatürk Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Heyeti ağırlayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ev hakkında heyet üyelerine bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen 'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' programı kapsamında Balıkesir'de bulunan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Uçak, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin ve Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Karesi Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler. Heyete Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, MHP İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, Belediye Meclis Üyeleri, MHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

KUVA-Yİ MİLLİYE ŞEHRİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YAPIT

Geçtiğimiz ay açılışı yapılan Karesi Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunan MHP heyetine ev hakkında bilgiler veren Başkan Orkan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Atatürk Evi'nin Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir için önemli bir yapıt olduğunu söyledi. Balıkesir ve Karesi'yi her zaman daha iyi ve güzel yapabilmenin çabasında olduklarını söyleyen Başkan Orkan "Çok şükür 2019 seçimlerinde birlikteliğin en güzel örneğini verdik. Allah razı olsun MHP İlçe Başkanımız ile de çok güzel çalışmalarımız oluyor. Onlara desteklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum" dedi.

AKÇAY: "ATATÜRK EVİ MİLLİ DUYGULARIMIZA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMAKTIR"

Açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise güzide binanın Balıkesir'e kazandırdıkları için Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür etti. Kuva-yi Milliye şehrinde bir Atatürk Evi ile milli duyguların şahlandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Akçay, "Atatürk Evi'ni modern teknoloji ile inşa edip sadece Balıkesir'in değil, tüm Türkiye'nin hizmetine sunulan bu nadide Atatürk Evi'nin çocuklarımızın ve gençlerimizin milli şuurunun yetişmesinde, tarih şuurunun gelişmesinde çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Atatürk Evi milli duygularımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır. Atatürk Evi bu anlamda da çok büyük değer arzetmektedir. Ben belediye başkanımız Dinçer Orkan beyefendiyi ve bu eve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Heyet incelemelerin ardından Karesi Atatürk Evi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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