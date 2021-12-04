MHP heyeti "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Burdur'da ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Burdur'da ziyaretler yaptı.

MHP MYK üyeleri Abdullah Bahadır Alperen, Turan Şener, Emrullah Türe ile Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmelerinin ardından muhtarlar ve sivil toplum kurulu temsilcileriyle Burdur Öğretmenevinde kahvaltıda buluştu.

Alperen, yaptığı konuşmada, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Edirne'den başlattıklarını söyledi.

Stratejik öneme sahip Anadolu coğrafyasının tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadığını belirten Alperen, Türkiye ve çevresindeki enerji kaynakları ile geçiş yollarının emperyalist güçlerin küresel projelerinde ayrı bir öneme sahip olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı.

Alperen, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zaman kafasını kaldırsa, kabuğunu kırmaya çalışsa, bölgesel anlamda güç kazanmaya başlasa her zaman çeşitli sorunlarla yüz yüze bırakıldığını anlattı.

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele ettiğine dikkati çeken Alperen, "Vatanın birliğini, insanımızın dirliğini sağlama uğrunda ağır bedeller ödemiş bir memleketiz." dedi.

Alperen, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğuna işaret ederek, "Ekonomi vasıtasıyla Türkiye'ye saldıranlara, insanlarımızı faiz, kur, enflasyon sarmalına hapsetmek için uğraşanlara fırsat vermemek, müsaade etmemek kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkesin ortak sorumluluğundur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından heyet ve beraberindeki partililer, Burdur'da yıllar sonra bulunan bozkurt heykelinin Valilik önündeki anıtların yanındaki yerine yerleştirilmesi programına katıldı. Heyet buradan mehteran eşliğinde halkı selamlayarak il başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirdi.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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