MHP heyeti "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Burdur'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP heyeti "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Burdur'da ziyaretlerde bulundu

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
MHP heyeti

MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Burdur'da ziyaretler yaptı.

EDİRNE (AA) - MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Burdur'da ziyaretler yaptı.

MHP MYK üyeleri Abdullah Bahadır Alperen, Turan Şener, Emrullah Türe ile Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmelerinin ardından muhtarlar ve sivil toplum kurulu temsilcileriyle Burdur Öğretmenevinde kahvaltıda buluştu.

Alperen, yaptığı konuşmada, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Edirne'den başlattıklarını söyledi.

Stratejik öneme sahip Anadolu coğrafyasının tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadığını belirten Alperen, Türkiye ve çevresindeki enerji kaynakları ile geçiş yollarının emperyalist güçlerin küresel projelerinde ayrı bir öneme sahip olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı.

Alperen, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zaman kafasını kaldırsa, kabuğunu kırmaya çalışsa, bölgesel anlamda güç kazanmaya başlasa her zaman çeşitli sorunlarla yüz yüze bırakıldığını anlattı.

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele ettiğine dikkati çeken Alperen, "Vatanın birliğini, insanımızın dirliğini sağlama uğrunda ağır bedeller ödemiş bir memleketiz." dedi.

Alperen, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğuna işaret ederek, "Ekonomi vasıtasıyla Türkiye'ye saldıranlara, insanlarımızı faiz, kur, enflasyon sarmalına hapsetmek için uğraşanlara fırsat vermemek, müsaade etmemek kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkesin ortak sorumluluğundur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından heyet ve beraberindeki partililer, Burdur'da yıllar sonra bulunan bozkurt heykelinin Valilik önündeki anıtların yanındaki yerine yerleştirilmesi programına katıldı. Heyet buradan mehteran eşliğinde halkı selamlayarak il başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirdi.

Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü

Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye' genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye" genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title