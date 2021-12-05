MHP heyeti Adana'da ziyaretlerde bulundu

ADANA (AA) - MHP heyeti, "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Adana'da Hoca Ahmet Yesevi Otağını ziyaret etti.

Heyet, Türkmen töresi gereği ozanlar Hakkı Tanrıkulu ve Aşık Süphandereli tarafından sazlı ve sözlü karşılandı.

Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, kendilerini karşılayanlara partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen de ziyaret dolayısıyla heyete teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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