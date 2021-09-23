MHP Havza İlçe Başkanlığından Kaymakam Nayman'a ziyaret - Haberler
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MHP Havza İlçe Başkanlığından Kaymakam Nayman'a ziyaret

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
MHP Havza İlçe Başkanlığından Kaymakam Nayman'a ziyaret

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Kaymakam Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

HAVZA, SAMSUN (AA) - MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Kaymakam Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Belediye meclis üyesi Ahmet Altınkaynak ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette Gültekin, Nayman ile sohbet ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Nayman, ziyaretten ötürü teşekkür ederek, "Havza, Karadeniz'in giriş kapısı olan önemli bir ilçe. İlçemize ve halkımıza değer katacak her işte tüm kurumlarımız ve siyasi partilerimizin bir arada olması bizlerin çalışmalarını da kolaylaştıracaktır. Gültekin ve yönetimine ziyaretleri ve iyi temennileri için teşekkür ederim." dedi.

Gültekin de Nayman'a görevinde başarılar dileyerek, "Daha önceden kısa süre içinde de olsa ilçemizde görev yapmış, ilçeyi tanıyan biri olarak güzel işlere imza atacağından eminiz. Yapılacak her türlü çalışmada üzerimize düşen ne var ise göreve hazırız." diye konuştu.

MHP Havza İlçe Başkanlığından Kaymakam Nayman'a ziyaret

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: MHP Havza İlçe Başkanlığından Kaymakam Nayman'a ziyaret - Haberler
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