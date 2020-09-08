MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin oldu MHP Havza İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

MHP Havza İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kovid-19 önlemleri kapsamında hijyen, sosyal mesafe ve maske tedbirleri ile yapılan kongrede, sadece delegeler ve davetliler salona alındı.

Kongreye, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, MHP 25. dönem milletvekili Hüseyin Edis, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile İl Yönetim Kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, yaptığı konuşmada, "Ülkemiz Cumhur İttifakı'nın birliği ve dirayeti ile 2023'e kalmadan 2022 ortalarında bölgesinde ve dünya da lider ülke olacak." dedi.

Tek liste halinde gerçekleştirilen kongrede kullanılan 48 oyun tamamını alan Ferhat Gültekin MHP Havza İlçe Başkanı seçildi.

MHP İlçe Yönetim Kurulu ise, "Yahya Kenan, Esra Düzgün, Dilek Ünal, Tayyar Dikmen, İsmail Aslan, Mustafa Öksüz, Şenel Memiş, Süleyman Altın, Ceyhan Kurt, Mehmet Balta, Cevdet Uzunoğlu, Ömer Çalışkan, İslam Çalışkan ve Haşim Keskin den oluştu.

Kaynak: AA