MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin oldu

MHP Havza İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin oldu
08.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:34

MHP Havza İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kovid-19 önlemleri kapsamında hijyen, sosyal mesafe ve maske tedbirleri ile yapılan kongrede, sadece delegeler ve davetliler salona alındı.

Kongreye, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, MHP 25. dönem milletvekili Hüseyin Edis, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile İl Yönetim Kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, yaptığı konuşmada, "Ülkemiz Cumhur İttifakı'nın birliği ve dirayeti ile 2023'e kalmadan 2022 ortalarında bölgesinde ve dünya da lider ülke olacak." dedi.

Tek liste halinde gerçekleştirilen kongrede kullanılan 48 oyun tamamını alan Ferhat Gültekin MHP Havza İlçe Başkanı seçildi.

MHP İlçe Yönetim Kurulu ise, "Yahya Kenan, Esra Düzgün, Dilek Ünal, Tayyar Dikmen, İsmail Aslan, Mustafa Öksüz, Şenel Memiş, Süleyman Altın, Ceyhan Kurt, Mehmet Balta, Cevdet Uzunoğlu, Ömer Çalışkan, İslam Çalışkan ve Haşim Keskin den oluştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Erkan Kamat Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Eylül Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 16:34:11. #1.15#
title