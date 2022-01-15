MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, basın mensuplarıyla buluştu

HATAY (AA) - MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay'ın Antakya ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaşıkçı, Gastronomi Akademisi'ndeki programda 2021 yılını değerlendirdi.

Hatay'ın lojistik sektörünün önemli durağı olduğunu aktaran Kaşıkçı, Doğu Akdeniz'in stratejik önemine değindi.

Dünyanın gözünün buradaki petrol rezervlerinde olduğunun altını çizen Kaşıkçı, "Kimse kusura bakmasın Mavi Vatan'daki enerji kaynaklarını kimseye vermeyeceğiz. Bu uğurda ülkemiz tarafından yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz." dedi.

Hızlı tren projesine Hatay'ın da dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Kaşıkçı, Belen ilçesindeki trafik sorununun çözüme kavuşturulmasını istedi.