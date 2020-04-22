MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır" - Haberler
Milletvekili, Türkiye, Hatay, MHP, Güncel, Haber

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır.

22.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:00
MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: 'Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır'

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır. Suriye'deki iç karışıklıktan sonra sınırımızın hemen diğer tarafındaki Türkmenler doğal olarak Yayladağı ilçemize geldiler. Yayladağı ile zaten geçmişten bu yana akrabalık ilişkileri var." dedi.

Kaşıkçı, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek üretimi yapan Bayırbucak Türkmenleri ile bir araya geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ifadelerine atıfta bulunarak, ilçede yaşayan Suriyelilere yönelik yaptığı eleştirileri hatırlatan Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Son günlerde Türkiye'de Suriyelilere karşı gelişen bir öfke var. bu öfkeyi de CHP teşkilatlarının her biri kendi iç siyasetleri için kullanıyor. Yayladağı'nda yaşayan Suriyelilerin yüzde 90'nı Bayırbucak Türkmeni. Sarf edilen cümleler ikilik çıkarmaktan başka bir işe yaramıyor. Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır. Suriye'deki iç karışıklıktan sonra sınırımızın hemen diğer tarafındaki Türkmenler doğal olarak Yayladağı ilçemize geldiler. Yayladağı ile zaten geçmişten bu yana akrabalık ilişkileri var. Bayırbucak bölgesinden gelen Türkmenlerin Yayladağı'na adapte olması çok kolay oldu. Çünkü aynı kültür, arada sadece yıllar önce çekilen bir sınır var."

Kaşıkçı, "sorumluluk sahibi kişilerin sorumsuzca saf ettiği cümlelerin" asılsız ve telafi edilemez sonuçlara vesile olacağını aktardı.

Devletin hiç kimseye pozitif ayrımcılık yapmadığını belirter Kaşıkçı, "Uluslararası fonlardan gelen nakdi yardımlar bu ilçede kaymakamlık yapan çok değerli bir kardeşimizin girişimleriyle katma değeri yüksek ürünler yetiştirilmek üzere projelendirildi ve bu kardeşlerimiz toprakla buluşup çilek ektiler. Burada kimsenin toprak aldığı filan yok. Yayladağı'lı vatandaşlarımızdan kiralanan topraklara ekilen çilekle elde ettikleri gelirle bu insanlar ancak günlük geçimlerini sağlıyorlar. Devlete yük olmadan kendi katıklarını kavuruyorlar. Bunun nesinden rahatsız oldunuz anlamadım?" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın "Devlet Suriyelilere yardım ediyor" dediği Suriyelilerin, Bayırbucak Türkmenleri olduğunun altını çizen Kaşıkçı, şunları aktardı:

"Devlet Suriyelilere yardım ediyor, ben de Türklere yardım edeceğim' demek ikilik çıkartmaktır. Bizim son günlerde ikiliğe değil birliğe ihtiyacımız var. Geçtiğimiz yıl 2 milyon lira tutarında fide dağıtmışsın, Allah senden razı olsun, daha fazlasını yap. Ama bunun karşılığında ortaya attığın iddia ile birçok insanın zehirlenmesine sebep olursunuz. Sizler büyük makamlarda bulunuyorsunuz, bu meseleleri ayrıştırma mekanizması olarak kullanmak sizlere yakışmaz. Sizlere yakışan, kardeşlik bağımızın olduğu bu insanlarla birlik ve beraberliğimizi tesis edecek adımlar atmaktır."

Kaşıkçı, İYİ Partili Özdağ'ı da eleştirdi.

Özdağ'ın her fırsatta Suriyeliler üzerinden kaos oluşturup onun üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını savunan Kaşıkçı, "Yayladağı'nda Suriyelilerin toprak aldığı yoktur. Yayladağı'ndaki Suriyelilerin yüzde 90'ı Türkmen'dir. Hem 'Türk milliyetçisiyim' diyorsunuz, hem de bu insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz. Hem bir desteğiniz yok, bari köstek olmayın." diye konuştu.

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: 'Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır'

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı Haberler
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Deniz Seki Muazzez Abacı Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Shane Larkin Lionel Messi
Daha Fazla Tbmm Futbolcu Beşiktaş 23 Nisan
Şu an buradasınız: MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:57:50. #1.15#
title