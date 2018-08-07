MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın Teşekkür Ziyaretleri

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde partisine ve kendisine destek veren seçmenlerine teşekkür ziyareti yaptı.

MHP Hatay İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, milletvekili Kaşıkçı'nın il genelinde yaptığı ziyaretlerde verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, onların dilek ve temennilerini dinlediği belirtildi.

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı, yaptığı açıklamada bugüne halka daha fazla hizmeti nasıl yapacağının derdinde olduğunu kaydetti.

Yetiştiği, büyüdüğü ülkü ocaklarında ve MHP'de de aynı vizyon ve misyonla çalıştığını kaydeden eden Kaşıkçı, "Milletvekilliği görevini de daha fazla hizmet etmek, daha fazla insana ulaşabilmek için talip oldum. Hatay'ı laik olduğu yere getirmek boynumuzun borcudur. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Artık Hatay'ın diğer illeri örnek almasını değil, onların bizi örnek almasını diliyor, istiyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Her alanda Hatay'ın kalkınması bizim asli görevlerimizdendir." ifadelerine yer verdi.