MHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti
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MHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir hayatını kaybetti.

23.01.2020 00:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:43
MHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Parti () İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti.


Olay, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tabancasıyla intihar etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren aile sakinleri Beysir'i kanlar içerisinde gördü. Yapılan ihbarın ardından sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beysir, hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine Beysir'in ailesi ve partililer hastaneye akın etti.


MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, "Akşam saatlerinde vahim olay meydana geldi. Teşkilat olarak üzüntülüyüz. Cenaze yarın ikindi namazını müteakip Orhaneli'nin Topuk köyünden kaldırılacaktır" dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:


"Milliyetçi Hareket Partisi Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Rabbim rahmetiyle kucaklasın. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA
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