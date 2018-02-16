MHP Gümüşhane'de Afrin Şehitleri İçin Lokma Dağıttı

MHP Gümüşhane'de Afrin şehitleri için lokma dağıttı

Standı AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse de ziyaret etti

GÜMÜŞHANE - Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane İl teşkilatı Cuma namazı çıkışında Afrin operasyonunda şehit olan güvenlik güçleri için lokma dağıttı.

Merkez Kemaliye Cami çıkışında 15 Temmuz Zafer Meydanı girişinde kurulan stantta namazdan çıkan vatandaşlara lokma ikram edilirken, ayrıca dağıtılan el broşürleriyle şehitlerin ruhu için 3 ihlas, bir fatiha suresi okunması sağladı.

Namaz çıkışı MHP'nin standına uğrayarak lokma alan AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av.Celalettin Köse ve parti yöneticileri de vatandaşlarla birlikte şehitler için dua etti.

"Allah bu millete bir daha kurtuluş günleri yaşatmasın"

Etkinlikle ilgili bilgi veren MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıldönümünü dün kutladıklarını hatırlatarak, "Bir daha bu memlekette kurtuluş günlerinin olmaması için mücadele eden, sınır ötesinde operasyon yapan askerlerimize, polislerimize destek amaçlı yapıyoruz bu etkinliği" dedi.

"Allah onları muzaffer etsin"

Başta Afrin operasyonu olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Aydın, "Allah şehitlerimizin şefaatinden bizi mahrum eylemesin. Orada mücadele eden askerlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin. Allah onları muzaffer etsin. Onlar orada olduğu müddetçe biz buralarda rahatız. Onlara olmazsa biz hiç oluruz" diye konuştu.

"Siyasilerin bir amacı da vatanı, milleti savunmak, arkasında durmaktır"

"Siyasi partilerin ne işi var bu operasyonlarla" söylemlerini de ciddiye almadıklarını ifade eden Aydın, "Siyasilerin bir amacı da vatanı, milleti savunmak, arkasında durmaktır. Biz vatanımızı, milletimizi savunan askerlerimizin arkasında dimdik duracağız, onların her isteğini yerine getirmek için elimizden gelen herşeyi yapacağız" şeklinde konuştu.