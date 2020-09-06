MHP Gülnar İlçe Başkanı Kadim, görevine yeniden seçildi
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MHP Gülnar İlçe Başkanı Kadim, görevine yeniden seçildi

MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim, güven tazeledi.

MHP Gülnar İlçe Başkanı Kadim, görevine yeniden seçildi
06.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:49

MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim, güven tazeledi.

Gülnar Mesire Alanı'nda düzenlene kongrede mevcut başkan Celal Kadim, tek aday olarak gösterildi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, kongrede yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), salgını nedeniyle dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de zor günlerden geçtiğini belirtti.

Şimşek, partinin kongrelerini genel merkezin kararlarıyla sadece parti yöneticileri ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yeniden seçilen Kadim de kongreye katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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