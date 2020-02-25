MHP Grup Toplantısı - Detay - TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi MHP Grup Toplantısına katılanlardan görüntü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşma detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
25.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:23
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
MHP Grup Toplantısına katılanlardan görüntü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşma detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (8)
Kaynak: AA