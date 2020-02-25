MHP Grup Toplantısı - Detay - TBMM
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MHP Grup Toplantısı - Detay - TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi MHP Grup Toplantısına katılanlardan görüntü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşma detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

25.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:23
MHP Grup Toplantısı - Detay - TBMM

Genel Başkanı 'nin gelişi

MHP Grup Toplantısına katılanlardan görüntü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşma detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (8)

Kaynak: AA

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: MHP Grup Toplantısı - Detay - TBMM
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