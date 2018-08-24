MHP Grup Başkanvekili Usta Ziyaretlerde Bulundu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Usta'nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Usta, 19 Ağustos'ta Atakum ilçesinde denizde boğulan Kadir, Erkan ve Emrah Veral ile Furkan Şener'in Bafra'daki ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yaşanan elim hadisenin çok üzücü olduğunu belirten Usta, acılarını paylaştığını kaydetti.

Daha sonra Havza Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Usta, Havza İmircik Derneği tarafından düzenlenen piknik programına, Esenyurt Samsun Havzalılar Derneğinin şölenine ve Vezirköprü Kunduz Festivali yağlı güreşlerine de katıldı.