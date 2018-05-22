MHP Grup Başkanvekili Usta Ziyaretlerde Bulundu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İlkadım ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Erhan Usta'nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Usta, MHP Samsun Milletvekili adayı Cemalettin Kola, eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın yanı sıra partisinin il ve ilçe yöneticileri ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Hançerli Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

MHP'nin bütün meselesinin Türkiye olduğunu belirten Usta, "Türkiye'nin önünü açmak adına yapılan erken seçimde tek amacımız, büyük Türk milletinin geleceğidir. Bunu milletimiz ödüllendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin nihai kararına herkesin saygı duymak zorunda olduğunu vurgulayan Usta, "Bu kararın arkasında Türkiye'nin bütün sıkıntıları, riskleri değerlendirilmiştir. Ülkemizin bekası dışında başka bir bakış açımız yoktur. Bunu milletimiz görüp bunu da sandığa yansıtacaktır." ifadesini kullandı.

Usta, herkesin yapacaklarını, yapamayacaklarını ve programını açıkladığını anlatarak, "İnanıyorum ki bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi bu zamana kadarki en yüksek oyunu alacaktır. Halkımızın desteğiyle Karadeniz Bölgesi ve Samsun adına partimizin oy oranının artacağına, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Meclis'te büyük çoğunlukta yer alacağımıza gönülden inanıyorum. Bu kararı milletimiz en doğru şekilde verecektir inşallah." açıklamasında bulundu.