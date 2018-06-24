MHP Grup Başkanvekili Usta Oyunu Kullandı
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, oyunu Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, oyunu Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.
Usta, lkadım ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Okuldaki tüm sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Usta, 1238 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şehit Ahmet Altunoğlu'nun anısını taşıyan okulda özellikle oyunu kullandığını vurguladı.