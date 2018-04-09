MHP Grup Başkanvekili Usta'dan Şehit Ailesine Ziyaret

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Trabzon'un Maçka ilçesinde şüpheli araç takibi yaptığı esnada kullandığı aracın dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan'ın Samsun'daki ailesini ziyaret etti.

Şehidin Çarşamba ilçesindeki baba ocağını ziyaret eden Usta, aileye taziyelerini iletti.

Usta'nın ziyaretine MHP İl Başkanı Taner Tekin, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.