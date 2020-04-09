MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun"
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MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun"

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun" "Türkiye'de terör suçlarının bu kapsama dahil olması gerektiğini HDP açıklıkla ifade ediyor ama CHP dışarıya sanki böyle talebi yokmuş gibi görüntü veriyor" Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili...

09.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:27
MHP Grup Başkanvekili Bülbül: 'Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun'

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun"

"Türkiye'de terör suçlarının bu kapsama dahil olması gerektiğini HDP açıklıkla ifade ediyor ama CHP dışarıya sanki böyle talebi yokmuş gibi görüntü veriyor"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, infaz kanun teklifine ilişkin, "Şimdi Türkiye'de terör suçlarının bu kapsama dahil olması gerektiğini HDP açıklıkla ifade ediyor ama CHP dışarıya sanki böyle talebi yokmuş gibi görüntü veriyor. ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bülbül, infaz kanun teklifine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla sunulan infaz paketinin özellikle Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerinde kapasitenin üzerindeki doluluğu gidermek için ivedi tedbir olarak getirildiğini ifade etti. Bülbül, "Bu kanun hem çıkacaklar açısından hem kalacaklar açısından daha sağlıklı ortamın sağlanması, temastan uzak, hastalığın yayılmasına meydan vermeyecek ortam için son derece önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle CHP, teklif sunumu sürecinde cinsel suçlar, uyuşturucu ve kadına şiddet konusunun önemli olduğunu, bu teklifte kapsam dışı bırakılırsa olumlu yaklaşacaklarını ifade ettiler. İYİ Parti kanadından da aynı şekilde kırmızı çizgiler ifade edildi. Pakette görüldü ki cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, Türk Ceza Kanunu tüm maddelerinde kadına şiddeti içerebilecek ne kadar madde varsa bunların kapsam dışında bırakıldığını, terör ve devlete karşı suçların kapsam dışında bırakıldığını gördük" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin kanun teklifinin akamete uğratılmasına çalıştıklarını söyleyen Bülbül, "Toplumdan kaçırılan manevra ve siyasi tavırdır. Daha önce faydalı olacağını söyleyenler bugün Genel Kuruldan çıkmasını engelleme faaliyeti yürütüyor. Israrla diyor olmamıza rağmen, 'cinsel suçlar, adam öldürme' kapsam dışı dememize rağmen konuyla sırası gelen CHP, İYİ Parti, HDP 'Sizler kadına şiddet, uyuşturucu, cinsel suçları affediyorsunuz' gibi bir klişe ile toplumu zehirlemeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Muhalefet partilerinin kara propaganda yürüttüklerini söyleyen Bülbül, "HDP, 'Bu kanun çıkmasın' dedi. 'Çıkmasını istemiyoruz' dedi. Dert ne, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işlenen suçlar. Devlet aleyhine suç işleyenlerin kapsamda olmaması. Dertleri bu. 'Bu herkese uygulansın' diyorlar. 'Terör suçlarını işleyene uygulansın. Terör suçlarına uygulanırsa ötekiler problem değil.' Böyle samimiyetsiz bir ortamda HDP bu görüşleri ifade ederken CHP de sanki bu kanunun çıkmasını istiyor gibi gözüküyor. Propaganda yapanların, örgüt olup silahlı çatışmaya girmeyenlerin, 314. maddenin 3. fıkrasında düzenlenen devlete karşı isyan suçu işleyenlerin infaz indiriminden yararlanmasını, denetimli serbestlik süresinin üç yıla çıkmasını talep ediyorlar. 'Siyasi suçlu' diyorlar. Kanunda bu yok. Hepsi suç işlemiş, iki gazeteciyi örnek gösteriyorlar ama bu madde kapsamında bir yararlanma olursa tüm terör örgütü üyeleri ve terör propagandası yapanların faydalanacağını milletten gizliyorlar. Bu ahlaki bir tavır değildir. Bu suçlar 'efendim devlete karşı işlenmiş, devlet affeder'miş. Terör suçları devlete karşı işlenmiş değildir, devlet de vardır ama millete karşı işlenmiştir. Şimdi Türkiye'de terör suçlarının bu kapsama dahil olması gerektiğini HDP açıklıkla ifade ediyor ama CHP dışarıya sanki böyle talebi yokmuş gibi görüntü veriyor. ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun. Bu ikiyüzlü siyaseti bu ülke daha fazla taşıyamaz. Terör suçlarını işleyenler faydalansın istiyoruz, onun için 'bu görüşmeleri bloke ediyoruz' deyin millet bilsin bunu" dedi.

CHP'nin infaz kanun teklifine ilişkin tutumuna yönelik soru üzerine Bülbül, "Toplumun bildiği başka, burada olanlar başka. Uzamasının yegane sebebi TMK'daki suçların bu kapsam dışında kalmasıdır. Muhalefetin bunları kapsama aldırma çabasıdır. Bundan başka sebep yoktur. Cinsel suçlar, kadına şiddet, uyuşturucunun kapsamda olmadığını herkes biliyor, bilerek saptırıyorlar. Gerekçe bu, bahsettiğim suçlar, terör örgütü üyeleri. Siyasi suç, düşünce suçu diye bir tanım var mı? Gayri hukuki tanımlamalardır. 'Şu madde buradan faydalansın' diyecek açık konuşacak, onun söylediği madde terör suçu" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: 'Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun'

Kaynak: İHA

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MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun"
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