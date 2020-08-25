MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Söğütlü'de ziyaretlerde bulundu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Partisinin ilçe kongresinin ardından MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve yönetimiyle Özten'le makamında görüşen Bülbül, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bülbül, burada yaptığı konuşmada, parti olarak belediye başkanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik içinde güzel günler görmeyi temenni etti.

Özten de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin gelişmesi içi hep birlikte mücadele edeceklerini ifade etti.

Bülbül, ziyaretin ardından çay ocaklarında oturan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA