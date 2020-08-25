MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Söğütlü'de ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Söğütlü'de ziyaretlerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Söğütlü'de ziyaretlerde bulundu
25.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Partisinin ilçe kongresinin ardından MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve yönetimiyle Özten'le makamında görüşen Bülbül, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bülbül, burada yaptığı konuşmada, parti olarak belediye başkanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik içinde güzel günler görmeyi temenni etti.

Özten de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin gelişmesi içi hep birlikte mücadele edeceklerini ifade etti.

Bülbül, ziyaretin ardından çay ocaklarında oturan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Ekonomi
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
Son Dakika: İstanbul'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika: İstanbul'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Amber Heard Demet Özdemir Sertab Erener
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Sinan Gümüş Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Söğütlü'de ziyaretlerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:56:01. #1.15#
title