MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "CHP'li Meclis Başkanvekili İçtüzüğe aykırı davranmıştır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine ilişkin, "CHP'li Meclis Başkanvekili, Divan Katipleri ile AK Parti ve MHP gruplarının itirazlarını dikkate almadan İçtüzüğün 141. Maddesi'ne aykırı davranmıştır.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine ilişkin, "CHP'li Meclis Başkanvekili, Divan Katipleri ile AK Parti ve MHP gruplarının itirazlarını dikkate almadan İçtüzüğün 141. Maddesi'ne aykırı davranmıştır." dedi.

Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeler sırasında, TBMM katip üyelerinin televizyona da yansıyan itirazının dikkate alınıp, elektronik sistemle yeniden oylamaya gidilmesi gerektiğini belirten Bülbül, "Ancak CHP'li Meclis Başkanvekili, Divan Katipleri ile AK Parti ve MHP gruplarının itirazlarını dikkate almadan İçtüzüğün 141. Maddesi'ne aykırı davranmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin maddelerine geçilmesini oylamış ve yapılan oylama sonucunda maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini belirterek birleşime ara vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu