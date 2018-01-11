MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak. CHP başına MHP gibi büyük bir taş düşmüştür"

"MHP'nin varlığının dayanağı Türk milleti ve milli iradedir. MHP'nın anahtarı Türk milletinin emrindedir. MHP Türk siyasetinin onurlu gemisidir"

ANKARA - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak. CHP'nın şaşkınlığı bundandır. CHP başına MHP gibi büyük bir taş düşmüştür" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akçay, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin milli iradenin tercihi olduğunun altını çizerek, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sistemin kurum ve kurallarıyla çalışması için bu çalışmalara bütüne kadar katkı verdiğimiz gibi katkı vermeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin hayırlı ve işbirliği süreci Meclis'teki mevzuat çalışmalarında da devam edecektir. Sorumlu uzlaşma hukukunun da gereği budur. Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin açıklamaları sistemin gereklerini görmezden gelen gayri meşru bir yola kaymaktadır. CHP, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ok sayan sistemin gereklerini görmezden gelen adeta gayrı meşru bir yola kaymaktadır" ifadelerini kullandı.

Akçay şöyle konuştu: "CHP bir taraftan ittifak görüşmelerine karşı çıkarken diğer taraftan da cephe siyasetinin gereği olarak HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleriyle bir araya gelmektedir. Bunlarla birlikte bir şer cephesi kurmaya çalışmaktadır. Merdiven altı ittifak. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak. CHP'nın şaşkınlığı bundandır. CHP başına MHP gibi büyük bir taş düşmüştür. Feryatları bundan ileri gelmektedir. 3 Kasım 2019'da milli devlet güçlü iktidar geliyor haberleri olsun. CHP, MHP'ye laf yetiştireceklerine sayın genel Başkan'ımıza ittifak yolunu açtığı için teşekkür etmelidir. 3 Kasım'dan sonra Anadolu'nun pek çok yerinde CHP'nin tabelaları yerinden indirilirse CHP yöneticileri tarafından şaşırmayın. CHP'nın anlayışı 'yapamıyorsak bozalım' anlayışıdır. CHP sözcüleri Türkiye düşmanlarıyla girdikleri kirli ilişkileri ittifakları örtbas etmek amacıyla MHP'ye saldırarak dikkatleri kendi üzerlerinden bizim üzerimize çekmeye çalışmamaktadır. Partilerini FETÖ ve PKK kaydığına bindiği gerçeğini saklayamayacaklardır. CHP'nın yolu Cumhuriyeti yıkmak için kol kola girmişlerdir yoludur."

Özel'in açıklamalarına ilişkinb olarak Akçay, "Aslında cevap vermeye değmeyecek boyuta inmiştir. MHP'nin varlığının dayanağı Türk milleti ve milli iradedir. MHP'nın anahtarı Türk milletinin emrindedir. MHP Türk siyasetinin onurlu gemisidir. Bugün CHP'nın sözcüleri kendi düşüncelerine MHP seçmenini de alet etmek amacıyla kendilerine gelmiş telefonlardan bahsetmişlerdir. Biz de çok sayıda telefon alıyoruz hem kendi partililerimizden yöneticilerimizden ve oy vermemiş vatandaşlarımızdan. Bilhassa 16 Nisan anayasa değişikliğiyle ilgili bir sürü kara propaganda yapılmıştı. Bunların aslı astarı olmadığı için vatandaşlarımız 3 Kasım sürecine teveccüh göstermektedir" şeklinde konuştu.

AK Parti ile ortak komisyon kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya Akçay, "Önümüzdeki günlerde somutlaşacak. Sayın liderlerin görüşmesinde çizilen yol haritası çerçevesinde her iki partiden de belirlenecek isimlerle önümüzdeki zaman diliminde somut çalışmalar başlayacak" diye konuştu.