MHP Grup Başkanvekili Akçay, Para Tekvando Milli Takımı kampını ziyaret etti
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MHP Grup Başkanvekili Akçay, Para Tekvando Milli Takımı kampını ziyaret etti

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Para Tekvando Milli Takımı kampını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Tokyo'da düzenlenecek paralimpik oyunları için Manisa'da kampa giren Para Tekvando Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Tokyo'da düzenlenecek paralimpik oyunları için Manisa'da kampa giren Para Tekvando Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

Milli takımın kamp yaptığı otele gelen Akçay'ı, Türkiye Tekvando Federasyonu yetkilileri ve antrenörler karşıladı.

Milli tekvandocuların antrenmanını izleyen Akçay, daha sonra sporcularla bir süre sohbet etti.

Akçay, sporculara ve antrenörlere başarılar dileyerek, milli takımın Tokyo'dan madalyayla döneceğine inandığını söyledi.

Milli sporcular da ziyareti için Akçay'a teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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