MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan "Doğu Akdeniz" açıklaması Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 460 bin kilometrekarelik deniz yetki alanlarımıza, hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeye ve bizi kara sınırlarımız içine hapsetmeye çalışan ülkeler, el birliğinde olmuşlar ama boş. Artık Türkiye, 100 yıl önceki işgal ettikleri, ordusunu dağıtıp silahını elinden aldıkları, ekonomisini çökerttikleri Türkiye değil." dedi.

Akçay, Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen MHP İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hakkari'nin tarım, hayvancılık, ticaret, madencilik turizm gibi birçok alanda potansiyeli yüksek olan, fakat sosyal-ekonomik gelişmişlik endeksi bakımından da 81 il arasında arzu edilmeyen bir noktada olduğunu söyledi.

Bu nedenle Hakkari'ye özel teşviklerin verilmesini, istihdama yönelik kamu özel yatırımların artırılmasını, ulaşım ağlarının genişletilmesini ve havalimanın daha aktif edilmesini arzu ettiklerini ifade eden Akçay, "Hakkari bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle maden çeşitliliği ve rezervi yönünden de çok zengindir. Bu konuda ülkemizde ve dünyada öne çıkacak bir potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı, milli bir ittifaktır"

Akçay, MHP'nin 51 yıllık geçmişiyle ülkenin çınarı olmuş köklü bir parti olduğunu belirterek, siyaset yapmak için siyaseti bir kavga ve kör dövüşü haline getirmediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin uzun siyasi ve yönetim hayatında en temel sorunlarından bir tanesinin de siyasi istikrar olduğunu aktaran Akçay, şöyle konuştu:

"27 Mayıs 60 darbesi, 12 Mart 1972 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat, akabinde e-muhtıra ve en son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi artık bu siyasi yöntemle ve sistemle Türkiye'nin yol alamayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz 2016'dan sonra Cumhur İttifakı dediğimiz bir ittifak olmuştur. Bu ittifak milli ittifaktır, önce ülkem ve milletim diyenlerin, ülkemizin bekasını, varlığını, birliğini, esenliğini düşünen siyasi kadrolarıdır."

Yüksek temsiliyet, çoğulculuk, uzlaşmacılık ve kuvvetler ayrılığı yapısına sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu an itibarıyla ülke tarihinin dünyaya örnek en güçlü, en demokratik ve en fonksiyonel meclisi olduğunu anlatan Akçay, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhur İttifakıyla Türkiye kaybolan yıllarını telefi ediyor. Türkiye 4 yıl önceye göre her alanda, her bakımdan çok daha güçlüdür. Türkiye terörle mücadelesini son derece başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde bütün terör örgütlerinin kökünü kazıma noktasında büyük mesafeler alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye 101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlü"

Doğu Akdeniz konusuna da değinen Akçay, şunları kaydetti:

"Mavi vatan diyoruz. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 460 bin kilometrekarelik deniz yetki alanlarımıza, hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeye ve bizi kara sınırlarımız içine hapsetmeye çalışan ülkeler, el birliğinde olmuşlar ama boş. Artık Türkiye, 100 yıl önceki işgal ettikleri, ordusunu dağıtıp silahını elinden aldıkları, ekonomisini çökerttikleri Türkiye değil. Türkiye 101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlü. Aynı zamanda bu siyasi sistemiyle de milli birlik ve beraberliğini ve milli iradesini tahkim edip güçlendiren bir Türkiye Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte hiçbir dayatmaya, hiçbir tehdide boyun eğmeden 2023, 2053, 2071 hedeflerine kararlı bir şekilde devam edecektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okumasının ardından yapılan kongrede, mevcut başkan Fatih Özbek, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti'nin merkez ve ilçe teşkilatları, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

