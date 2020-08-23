MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan doğal gaz açıklaması Açıklaması
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MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan doğal gaz açıklaması Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen doğal gaz rezervine ilişkin, "320 milyar ketreküp doğal gazın kısa, orta ve uzun vadede çok olumlu etkilerini hep birlikte göreceğiz.

MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan doğal gaz açıklaması Açıklaması
23.08.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:05

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen doğal gaz rezervine ilişkin, "320 milyar ketreküp doğal gazın kısa, orta ve uzun vadede çok olumlu etkilerini hep birlikte göreceğiz." dedi.

Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret eden Akçay, Tarihi Beyler Evi Konağı'nda Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akçay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2012'den bu yana hızlandırılmış bir şekilde deniz enerji filosunu kurduğunu, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileriyle Fatih, Yavuz ve Kanuni derin sondaj gemileriyle kendi milli teknolojisiyle ve kadrolarıyla Enerji Bakanlığının koordinasyonunda Türk bayrağını hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de dalgalandırdığını söyledi.

Yapılan araştırmaların sonuç verdiğini belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Konunun teknik uzmanlarının ön görüsü odur ki bu daha başlangıç. Bu müjdeli haberleri önümüzdeki dönemlerde duymayı ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Her bakımdan, sadece ekonomik değil, uluslararası politika, enerji piyasası ve ekonomik girdilerdeki maliyetlere olumlu yansıması bakımından dalga dalga çok olumlu etkilerini önümüzdeki süreçte doğal gaz üretilip hizmete sunulduğu aşamalarda en iyi şekilde göreceğiz. Çünkü biz enerji bakımından oldukça kıt imkanlara sahip bir ülkeyiz. Başta doğal gaz ve petrol olmak üzere. Büyük ölçüde bunları ithal etmek durumundayız. Bu durum bizim dış ticaret hacmimize de çok olumsuz yansımaktadır. Yüzde 99 ithal edilen ve yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz ithal edildiği düşünürsek bu ilk müjdeli haberin, 320 milyar metreküp doğal gazın kısa, orta ve uzun vadede çok olumlu etkilerini hep birlikte göreceğiz."

ABD'de Demokrat Partinin Başkan adayı Joe Biden'in Türkiye'ye ilişkin açıklamalarına da tepki gösteren Akçay, şöyle devam etti:

"Buradan da anlaşılıyor ki Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline, milli iradesine ve meşru hükümetine, iktidarına karşı çok alçakça tertipler içerisindedirler. Burada kullanılan ülkeler var, Yunanistan başta olmak üzere akabinde Mısır'ı sayabiliriz. İsrail de bu ekibin içerisinde. Fransa da duruma müdahil olmaya, pozisyon almaya hadsiz bir şekilde gayret gösteriyor. Bütün amaçları, Türkiye'yi Akdeniz'de hak ve çıkarlarını koruyamaz ve bu hak ve çıkarlarından tecrit edilmiş adeta kendi deniz sınırları içerisinde oltayla balık avlar hale getirmeye yönelik, son derece hadsiz ve alçakça tertiplerdir. Türkiye Cumhuriyeti milli egemenliğine sahip, içte ve dışta sadece meşru ve hukuki haklarını yürüten bunu koruyan bir ülkedir."

Kaynak: AA

Manşet

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