MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP'ye tepki Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Liderimizin Anayasa Mahkemesiyle (AYM) ilgili son derece demokratik eleştiri, görüş ve önerileri üzerine, yargı kararlarını tahkir eden, yargı mensuplarına hakaret edip hedef gösteren, kararları etkilemek için mahkeme önlerinde eylem yapan CHP, çılgına dönmüştür.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Liderimizin Anayasa Mahkemesiyle (AYM) ilgili son derece demokratik eleştiri, görüş ve önerileri üzerine, yargı kararlarını tahkir eden, yargı mensuplarına hakaret edip hedef gösteren, kararları etkilemek için mahkeme önlerinde eylem yapan CHP, çılgına dönmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türk milletinin, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih ettiğini, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun, uyumlu siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ettiğini hatırlattı.

Bahçeli'nin, 1960 darbesinin ürünü olan ve son zamanlarda hak ihlalleri adı altında milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar veren AYM'nin de yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılması gerektiğini dile getirdiğini anımsatan Akçay, şöyle devam etti:

"Liderimizin AYM'yle ilgili son derece demokratik eleştiri, görüş ve önerileri üzerine, yargı kararlarını tahkir eden, yargı mensuplarına hakaret edip hedef gösteren, kararları etkilemek için mahkeme önlerinde eylem yapan CHP çılgına dönmüştür. Kandil ve Pensilvanya CHP'nin ruhuna o kadar işlemiş ki adil yargılamayı etkileyenlere verilen cezanın kaldırılması için kanun teklifi veren CHP'li Özel, liderimizin AYM ile ilgili açıklamalarını eleştirmeye çalışırken bile terör destekçilerine sahip çıkmaktadır. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'nin; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AYM başkan ve üyelerine, hakimlere ve savcılara yaptığı baskı, hakaret ve tehditleri toplasak CHP Genel Merkezi'nden Kandil'e, Brüksel'e, Pensilvanya'ya yol olur."

-"Utanmazlık ve küstahlık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 10 Şubat 2017'deki açıklamasında, "Türkiye'yi bugün kaos ortamına sürükleyen temel öge Anayasa Mahkemesidir. Bu AYM asla ve asla topluma güven veremez." dediğine işaret eden Akçay, Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütleriyle mücadele için çıkartılan OHAL KHK'lerini iptal etmeyen AYM'yi hedef gösterdiğinin altını çizdi.

Akçay, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, 'Anayasanın ve TBMM'nin askıya alınmasının vebali Anayasa Mahkemesi üyelerindedir.' diyerek, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması için canını ortaya koyan sivillerin yargılanmaması için çıkartılan KHK'yı iptal etmeyen AYM'yi hedef göstermiştir. Kılıçdaroğlu, 'Çete mensubu üyelerin adlarını okuyorum... Bunlar YSK'de görev yapan çete mensubu sözde hakimlerdir. O yedi hakim YSK'deki çetenin organlarıdır.' diyerek, YSK üyelerine hakaret etmiş, isimlerini teker teker okuyup yuhalatarak hedef göstermiştir. Kılıçdaroğlu, 'Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hakimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Bu kararı verenler hakim değil sarayın köleleridir.' diyerek FETÖ tutuklusu Osman Kavala aleyhine karar veren HSK'ye hakaret etmiştir. Kendi söylediklerini görmeyip de Sayın Genel Başkanımızın AYM'ye ilişkin eleştiri ve görüşlerine saygısız ve kaba üslupla karşılık vermek tam bir utanmazlık ve küstahlıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu