MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret
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MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Akçay, Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a 38 akademisyen tarafından hazırlanan ve Manisa'nın geçmişine ışık tutan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Bültenler

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MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret - Haberler
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