MHP Grup Başkan Vekili Akçay'dan Hakkari'de Esnaf Ziyareti
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hakkari'de esnafı ziyaret etti.
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hakkari'de esnafı ziyaret etti.
Çukurca ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine gelen Akçay, AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Ardından MHP İl Başkanı Fatih Özbek ve partililerle ile çarşı merkezini gezen Akçay, Bulvar Caddesi'ndeki esnafı dolaştı.
Vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Akçay, Hakkari'nin Sesi Radyosu'nu ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.
Kaynak: AA