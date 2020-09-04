MHP Grubu'ndan Nallıhan'da yanan bölgede inceleme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Grubu'ndan Nallıhan'da yanan bölgede inceleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Nallıhan'da Yeşilyurt ve Beyalan mahalleleri yakınında yanan ormanlık alanda inceleme yaptı.

MHP Grubu'ndan Nallıhan'da yanan bölgede inceleme
04.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:05

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Nallıhan'da Yeşilyurt ve Beyalan mahalleleri yakınında yanan ormanlık alanda inceleme yaptı.

Bölgedeki yetkililerden ve mahalle muhtarlarından yangınla ilgili bilgi alan Murat Ilıkan, "En büyük tesellimiz çıkan yangında can kaybının olmaması. MHP Grubu olarak bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Angela Merkel Sultan Alparslan
Magazin Mfö Emrah Fatma Girik Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Fatih Terim Erkan Kamat Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Karar Yunanistan
Şu an buradasınız: MHP Grubu'ndan Nallıhan'da yanan bölgede inceleme - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 12:05:39. #1.15#
title