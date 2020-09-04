MHP Grubu'ndan Nallıhan'da yanan bölgede inceleme Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Nallıhan'da Yeşilyurt ve Beyalan mahalleleri yakınında yanan ormanlık alanda inceleme yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Nallıhan'da Yeşilyurt ve Beyalan mahalleleri yakınında yanan ormanlık alanda inceleme yaptı.

Bölgedeki yetkililerden ve mahalle muhtarlarından yangınla ilgili bilgi alan Murat Ilıkan, "En büyük tesellimiz çıkan yangında can kaybının olmaması. MHP Grubu olarak bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA