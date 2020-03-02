MHP, göçmen çocuklar için kreş kuracak

02.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:38

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Edirne'de göçmenlerin çocukları için geçici göçmen kreşi kuracaklarını açıkladı.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye rejiminin İdlib saldırısı sonrası Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını hatırlattı. Bu kararın MHP tarafından yerinde ve isabetli bulunarak desteklendiğini kaydeden Yalçın, "Çünkü sadece Türkiye'yi ve bölge ülkelerini değil bütün Avrupa'nın, hatta dünyanın güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiren mülteci sorununun çözümü konusunda Avrupa Birliği (AB) nezdinde verilen sözler tutulmamış, kayıtsız kalınmıştır. AB ülkelerinin 10 yıldır süren mülteci dramı karşısındaki vurdumduymazlıkları, artık tahammül ve hoşgörü sınırlarını aşmıştır" dedi.

'BAHÇELİ'NİN TALİMATI İLE KAMPANYA BAŞLATILDI'Yalçın, özellikle Yunanistan'ın dünya kamuoyunun gözleri önünde insanlık dışı davranışlarla göçmenlere eziyet ve zulmettiğine dikkat çekerek, göçmenlerden birinin Yunan güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğünü belirtti. Yalçın, "Sınıra yığılan ve AB üyesi ülkelerin umursamazlığı yüzünden kötü muamele gören sığınmacılar, ara bölgede zor şartlar altında hayat mücadelesi vermektedir. Özellikle 0-10 yaş grubu mülteci çocuklarının içler acısı durumunu göz önüne alan MHP, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bir çalışma başlatmış; onların çocuk botu, elbise, çadır, battaniye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlendirilmiştir. Bu suretle sığınmacıların çocukları için bir geçici göçmen kreşi kurulacaktır. Edirne İl Başkanlığımız ile Edirne Ülkü Ocaklarının görevlileri, ihtiyaç sahibi mültecilere bulundukları ara bölgede hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA