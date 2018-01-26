MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, teröristlerin Allah'ın izniyle yanacağını ve Zeytin Dalı harekatı ile birlikte huzur ve güvenliğin sağlanacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye ve çevresinin uzun süredir dinamitlenmekte olduğunu söyledi. Türkiye'nin milli varlığına, hayat haklarına topyekün suikast hazırlığının artık son aşamaya geldiğini ifade eden Büyükataman, "Türkiye'nin hassasiyetleri kaşınmakta, husumet kamçılanmaktadır. Her türlü iğrençlik, bin bir kılıf altında gerçekleştirilmektedir. Kutsal değerlerimiz bile bu yöntemle kullanılmakta ve istismar edilmektedir. Terörizmi paravan olarak kullanan vahşi emperyalizm son kozunu oynamak için tetikte ve teyakkuzdadır. Hedef aslında Türk milletinin tarihi ve tavizsiz mevcudiyetidir. Aziz milletimizin destansı, aziz vatanımızın benzersiz kutsiyet ve ulviyeti tüm haşmetiyle, tüm görkemiyle meydandadır. Bundan rahatsız olan, bunu hazmedemeyen ne kadar hasım devlet varsa cinayet örgütlerini üzerimize salmak ve eş anlı saldırı komutu vermek için el ele vermişlerdir. Bunu görüyor, bu hazin gerçeği biliyoruz. Suriye'de ve Irak'ta tedavüle sürülen kirli pazarlıklar, kinli arayışlar, kapalı devre kışkırtılan arzular esasen Türkiye temalı, Türkiye odaklıdır. Bir asrı geçen bir süredir, güney sınırlarımız boyunca fitne kazanı kaynatılmaktadır. Emperyalizm önce kaos çıkarıp, sonra da müdahale gerekçeleri oluşturmaktadır. Sancılı on yıllar boyunca terör örgütleri varlığımıza ve birliğimize kıymak ve kast etmek için kışkırtılmış, tasmalarından tutularak üzerimize salınmıştır. Bütün gözler, bütün dikkatler ülkemize çevrilmiştir. Aslında bir Türkiye sorunu çıkarmak için herkes işbaşındadır. Küresel çetenin istikrarsızlık ibresi ülkemizi işaret etmektedir. Türklüğün soluk borusunun kesilmesi, tarihi irtibatlarının koparılması hususunda ittifak kurulmuştur. Küresel çetelerin yerli işbirlikçileri FETÖ, PKK, IŞİD, PYD ve YPG gibi terör örgütlerinin belinin kırılması, tamamıyla tasfiye edilerek temizlenebilmesi ancak milli ruh ve ahlakın güçlü tepkisiyle mümkündür" dedi.

Kahraman Türk askerlerinin gayretiyle devam eden Zeytin Dalı harekatında teröristlerin ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde ödediğini belirten Büyükataman, "Her dağın yamacı, her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Türk askeriyle birlikte yüzyıllarca okunacak yeni bir destana imza atmaktadır. Teröristler aldıkları ölümcül darbelerle son nefeslerini verme noktasına gelmişlerdir. Mazlumlar uzatılan zeytin dalıyla umutlanmışlar, hainler uzayan ve ufku saran milli öfkeyle kahrolmuşlardır. Günahkarlar köşeye sıkıştırılmış, suçlular kuyruklarını kıstırmışlardır. Türkiye havadan karadan ateş olup Afrin'i kavramış, barış ve huzur olup masumları kollamıştır. Afrin, Hafız Esad'ın göz yummasıyla PKK'nın devletçilik oynadığı ilk yerdir. Körfez savaşı ile merkezini Kuzey Irak'a kaydıran ve uyuşturucu kaçakçılığını ele alan PKK'nın daha önceki temel finansal kaynağı haraç ve Afrin'de kurduğu sistemdir. Özetle Türkiye Afrin'e kendi haklarını, kendi vatandaşlarını korumak, terörü yerinde ezmek için gitmiştir. Emperyalist devletlere güvenerek Türklüğe kasteden mikroplara dünya gerçeklerini hatırlatmaya gitmiştir. Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah'ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı harekatı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir" dedi.

Kaos havarilerine fırsat vermemek, kriz elçilerine şans tanımamak mecburiyetinin ertelenemez bir gereklilik olduğuna işaret eden Büyükataman, "Dağılarak değil birleşerek, küserek değil kucaklaşarak, asılsız ve hayasız iftiralarla değil birbirimizin hakkını koruyup gözeterek var olacağımız açık bir hakikattir. Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu zaman aralığında, siyasi polemik oluşturmak isteyen, siyasette kavga ve kutuplaşma arayışında olan kim varsa art niyetlidir ve dikkatle izlenmelidir. Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin ve onun üzerine titrediği Türk devletinin istiklal mücadelesinde ve beka direnişinde ayrılığa, anlaşmazlığa, çatışmaya prim vermeyecek bir irade ve tutumdadır. Çünkü mevzu bahis olan kutlu ve tarihi varlığımızın müdafaasıdır. MHP terörizmle, iç ve dış mihraklara karşı verilen samimi mücadelede devletiyle beraberdir. Aksini düşünüp milli dayanışmayı yıkmak, değilse bile sarsmak isteyen fesat odakları kaybetmeye mahküm olan çürümüşlerdir. Ne yapıyorsak, neyi teklif ve temenni ediyorsak milletimizin tarihi ve kültürel varlığını korumak içindir" diye konuştu.

Büyükataman, "MHP, sistem tartışmalarının siyaseti tıkamasını ve bunun bir rejim krizine dönüşerek yeni krizlere davetiye çıkarması ihtimalini görmezden gelmemiş ve kulağının üstüne yatmamıştır. Bilinmelidir ki halihazırda içinde bulunduğumuz sıkıntıların derinleşmesinde rol oynayan problemleri azaltmak, ülkeyi adeta kilitleyen sorunlar yumağını çözmek, ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kast eden riskleri ve tehditleri ortadan kaldırmak için MHP'nin çabaları sürmektedir. Gelinen noktada bizim durduğumuz yer ve çizgimiz bellidir. Biz bir yere gitmedik, dün de farklı davranmadık, AK Parti iktidarlarına en sert muhalefeti yaptığımız dönemlerde dahi milli meselelerde devletimizin yanında olduk. Bizim desteğimiz devletimizedir. Desteğimiz dış politika, terörle mücadele ve milli meselelerle ilgilidir" şeklinde konuştu.

Büyükataman, "Kapı kapı dolaşarak ayak basmadık hane bırakmamalıyız. Tüm vatandaşlarımızın vicdanlarına seslenmeli, bir gönül seferberliği başlatarak kalplerini kazanmalıyız. Bilelim ki ancak o zaman vatan ve millet sevgisiyle çarpan temiz yüreklerimizle Türkiye'ye sahip çıkacak ve Türk milletine vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Başı dik, alnı açık, gönlü yüce, yüreği vatanı ve milleti için çarpan; inancının, ülküsünün tavizsiz takipçileri olan değerli ülküdaşlarım, bizleri daha fazla çalışma, daha fazla gayret ve fedakarlık beklemektedir" diye konuştu. - BURSA