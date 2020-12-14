MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "HDP'yi masum göstermeye kalkan kim varsa, HDP'nin işlediği suçların da ortağıdır"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Suyu bulandırarak ellerinde doğudan batıya, kuzeyden güneye insanımızın kanı bulunan HDP'yi masum ve Türk siyasetinin demokratik bir oluşumu olarak göstermeye kalkan kim varsa HDP'nin işlediği suçların da ortağıdır.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Suyu bulandırarak ellerinde doğudan batıya, kuzeyden güneye insanımızın kanı bulunan HDP'yi masum ve Türk siyasetinin demokratik bir oluşumu olarak göstermeye kalkan kim varsa HDP'nin işlediği suçların da ortağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Vatan hainlerinin yol arkadaşı olan 805 karanlık şahsın imzaladığı, Türk milletinin birliğini ve dirliğini dinamitlemeye çalışan bildiri ve terör örgütü PKK'nın militan temin merkezi gibi çalışan HDP'nin kapatılması ile ilgili Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu açıklama, vatan hainlerine vurulmuş sağlam bir tokattır." ifadelerini kullandı.

Böylelikle, terörden ve kandan beslenen, Türk milletinin müreffeh günler görmesine mani olmak isteyen ne kadar isim varsa hepsinin meydana çıktığını ve zilletin gizlenen ortaklarının deşifre olduğunu belirten Büyükataman, şöyle devam etti:

"Her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun içerideki dostlarından birinin HDP/PKK olduğu bilinse de CHP'nin ve İP'in hala gizli ortaklarını itirafa yanaşmaması dışarıdaki dostlarını kızdırmış olmalı ki 'anti demokratik güçler' süreci hızlandırmak için devreye sokulmuştur. Millet İttifakı'nı demokrasi ittifakına çevirme amacıyla hazırlandığı söylenen rezil bildiri, zillet ittifakının gizli ortaklarının zilletin temsilcilerine 'hadi' mesajından başka bir şey değildir. HDP'nin Eş Başkanları defaatle 'Demokrasi güçleri cesurca ve korkusuzca davranıp ittifakları gizli olmaktan çıkarmalıdır.' dediği halde zillet ittifakının görünen ortaklarının bu cesareti gösterememesi üzerine, dışarıdan aydın maskeli piyonlar devreye sokulmuş ve sipariş bir bildiri yayımlanmıştır.

Sayın Genel Başkanımızın bu ülkeyi 'vatan' olarak benimseyememiş 805 'yurttaş'ın maskesini düşürmesi ve iflah olmaz HDP'nin kapısına bir daha açılmamak üzere kilit vurulmasını teklif etmesi aziz Türk milletinde büyük bir karşılık bulmuştur."

"Her hain bildirinin öncüsü yine bunlardır"

HDP'nin, Türkiye'nin hangi meselesinde Türkiye'den taraf olduğunu, Türkiye'ye karşı düzenlenen hangi psikolojik harekatta Türkiye'nin yanında yer aldığını soran MHP Genel Sekreteri Büyükataman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarında teröristlerin önüne yatanlar, terör örgütünü bir korku unsuru olarak kullanıp insanları sokağa çıkmaya zorlayanlar, Türk askerini ve polisini hendeklerde boğmaya kalkanlar bunlar değil midir? Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın şanlı zaferinden üzüntülerini dile getiren, aklı başındaki Ermenilerin dahi işgalci olduğunu kabul ettikleri Ermenistan'a destek açıklaması yapan, yine bu parti görünümlü terör örgütü taşeronu değil midir? Bunların, bir şehidin ardından gözyaşı döktükleri görülmemişken kendi elleriyle PKK'ya teslim ederek müsebbibi oldukları teröristlerin leşlerini anne babaları reddederken, bunların teslim alması vaka-i adiye haline gelmiştir. Bunların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarına bir tane açıklamasını duymak mümkün değilken her hain bildirinin öncüsü, ülkemize dışarıdan gerçekleştirilen her kalleş saldırının destekçisi yine bunlardır.

Hal böyle iken suyu bulandırarak ellerinde doğudan batıya, kuzeyden güneye insanımızın kanı bulunan HDP'yi masum ve Türk siyasetinin demokratik bir oluşumu olarak göstermeye kalkan kim varsa HDP'nin işlediği suçların da ortağıdır.

Hele ki Sayın Genel Başkanımıza ve partimize bu hain bildiri ve HDP üzerinden saldırmaya kalkanlara cevabımızı misli ile vereceğimizin bilinmesini isteriz. Milliyetçi Hareket Partisinin ve şanlı Türk Devleti'nin yıllardır Kürtleri katlettiğini iddia edebilecek kadar alçaklaşanlar ve Türkiye'de yeni bir kardeş kavgası meydana getirebilir miyiz diyerek avcunu ovuşturanlar, kökü dışarıdaki kirli odakların Türkiye'deki elemanlarıdır. Bunları da tek tek deşifre etmek ve maskelerini soymak boynumuzun borcudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal