MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, İYİ Parti'ye eleştiri Açıklaması
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, İYİ Parti'ye eleştiri Açıklaması

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, İYİ Parti'ye eleştiri Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yöneticilerinin, HDP, Mavi Vatan ve Andımız konusunda birbirinden farklı açıklamalar yaptığını bildirdi.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yöneticilerinin, HDP, Mavi Vatan ve Andımız konusunda birbirinden farklı açıklamalar yaptığını bildirdi.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, İYİ Parti'nin, milli meselelerde gayrimilli tavır sergilemekten asla geri durmadığını savundu.

İYİ Parti'nin "çelişkiler yumağı" haline geldiğini ve tutarsızlık konusunda rakip tanımadığını belirten Büyükataman, "Kameralar önünde duyguları ve milli hassasiyetleri sömürmekte mahir olan, vatandaşa oy gözüyle bakan İP'in Başkanı, kameralar arkasında Türk milletinin vicdanını yaralayacak hamleler ve görüşmeler yapmaktan da geri durmamaktadır." ifadesini kullandı.

İsmet Büyükataman, İYİ Parti'nin, HDP ile karanlık bir ittifakın içerisinde yer aldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"HDP'nin kapatılmasına, HDP'den önce karşı çıkan İP'in Başkanı, sözde milliyetçilikte Kılıçdaroğlu ile atbaşı gitmektedir. Sayın Genel Başkanımızın millete kumpas kurmaya kalkanlara karşı sergilediği milli tavrı 'öfke nöbeti' olarak niteleyen hanımefendinin millet ve devlet düşmanlarına neden bu kadar tahammülkar, onları himayeye neden bu kadar hevesli olduğu da kirli ilişkilerinde saklıdır."

Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ve parti yöneticilerinin zaman zaman çelişkili açıklamalar yaptığına işaret etti. MHP Genel Sekreteri Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İP'in Başkanı 'HDP'yi kapattırmam' der, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu 'Sadece HDP değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılmalı' der. İP'in Başkanı 'Mavi Vatan'da olmalıyız' der, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, 'Mavi Vatan' karşıtı isme partisinin akademisinde konferans verdirir. İP'in Başkanı hadsiz amirallere 'zevzek' der, Başdanışmanı Aytun Çıray bildirinin altına 104+1 olarak imza atar. İP'in Başkanı yaşlı başlı insanlara siyah önlük giydirip şehir meydanında Andımız okutur, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, Türklüğün birleştirici kimliğini görmezden gelip 'Andımız bazı bölgelerde tepki çekiyor' diyerek, Andımızı 'ayrıştırıcı' olarak niteler."

Meral Akşener'in açıklamaları için "İyi polis-kötü polis temasını mı işliyor?" sorusunu yönelten Büyükataman, "Bu topraklarda Amerikan senaryolarına yer olmadığını, kırk farklı kapı gıcırtısından da bir musiki çıkmayacağını kendisine hatırlatalım. Her hafta vicdanlara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na buradan bir çağrıda bulunuyor ve hamisi olduğu İP'te Genel Başkan Yardımcısı olan Ensarioğlu'nun vicdanına seslenmesini ve Andımızın hangi kısımlarının ayrıştırıcı olduğunu sormasını bekliyorum." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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