MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki Açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisine yönelik sözlerini eleştirerek, "Milliyetçi Hareket'in eylemlerinde ve söylemlerinde bir çelişki bulunmadığı gibi bir çelişki olduğunu iddia...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisine yönelik sözlerini eleştirerek, "Milliyetçi Hareket'in eylemlerinde ve söylemlerinde bir çelişki bulunmadığı gibi bir çelişki olduğunu iddia eden dönüp aynaya bakmalı ve kendisini sorgulamalıdır." dedi.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Özkoç'un Milliyetçi ve Ülkücü Hareket adına konuşabilecek cesareti kimden aldığını anlamakta zorlandıklarını belirtti.

"Milliyetçi ve ülkücü hareket ne yaptığını, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolüdür. Milliyetçi Hareket'in eylemlerinde ve söylemlerinde bir çelişki bulunmadığı gibi bir çelişki olduğunu iddia eden dönüp aynaya bakmalı ve kendisini sorgulamalıdır." ifadelerini kullanan Ataman, MHP'nin kurulduğu günden beri çizgisinde en ufak bir sapma, mensuplarında en ufak bir tereddüt görülmeyecek şekilde milletten ve milletin menfaatlerinden yana olduğunu dile getirdi.

Ataman, MHP'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için ortaya attığı fikirlerin hayat bulması adına siyaset sahasında ve toplumun buna hazırlanmasında bilimden sanata her alanda faal bir mücadelenin içinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün Türkiye'yi ay yıldızlı bayrağımız yerine terör devletinin bol yıldızlı bayraklarıyla donatmaya kalkanların, bugün ettikleri tövbeyi bozduklarına şahit olmaktayız. Varsın birileri tövbesini bozsun, Milliyetçi Hareket sözüne sadıktır. Türk milletinin düşmanlarına karşı büyük Türk milletinin desteğiyle mücadelemize durup dinlenmeksizin devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın dağılmasını bekleyenler, darmadağın olacaktır. 'Cumhur İttifakı'nda bir gedik açar mıyız?' diye düşünenler, kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerdir. Cumhur İttifakı'na leke sürmeye kalkanlar, kendi pisliklerinde boğulacaklardır. Cumhur İttifakı, aydınlık Türkiye'nin teminatı, dünyanın huzura kavuşmasının yegane ümididir."

Kaynak: AA