MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Babacan'ın sözlerine tepki Açıklaması
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Babacan'ın sözlerine tepki Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması'...

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Babacan'ın sözlerine tepki Açıklaması
26.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:41

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Babacan'ın kullandığı dilin kendisine ait olmadığını belirtti.

"Bu dil, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin, FETÖ'nün boğazına tıkadığı dildir." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, kullanılan dilin, PKK sevicilerine kıvırıp yutturdukları Türkiye'deki siyasi şubelerine Bahçeli'yi hedefe koyduran, kaynağı dışarıda bir merkezin dili olduğunu ifade etti.

MHP ve Bahçeli'nin Türk siyasetine katkılarının, ülkenin dünden bugüne katettiği mesafede oynadığı rolün ortada olduğuna işaret eden Büyükataman, bunun "beynini kiraya verenlerin" inkarla üzerini örtemeyeceği bir gerçek olduğuna değindi.

Büyükataman, MHP Genel Bahçeli'ye yönelik sistemli ve tek merkezden yayılan saldırıların da kötü niyetlilerin bu gerçeği idrakinin sonucu olduğunu belirterek, MHP'nin geçmişten bugüne demokrasinin önündeki tıkaçları itinayla açtığını ifade etti.

MHP'nin "demokrasiyi kemirerek açtıkları delikten içeri sızmaya kalkan demokrasi farelerine" de müsaade etmemeye kararlı olduğunu bildiren Büyükataman, şunları kaydetti:

"Kendine faydası olmayanların milletin dertlerine 'deva' olmak için çıktıklarını iddia ettikleri yol, yol değildir. Bunlar gereksiz ve boş işler uzmanıdır. Büyük Türk milleti kargaların kılavuzluğuna muhtaç kalmamıştır, kalmayacaktır. FETÖ'ye milyon dolarlık peşkeşi hala yüzü kızarmadan savunmaya kalkanların, Türk milletinin acılarına ortak olmasını beklemiyoruz.

'Düşünce özgürlüğü' adı altında PKK ve FETÖ sözcülerine Türk milletine özgürce düşmanlık yapmayı vadeden Babacan'a ve bağlı olduğu bitik bataryaya Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in veciz sözünü hatırlatmak isteriz: 'Türkiye'yi parçalama, Türk milletini bölme diye bir hürriyetten söz edilemez."

"Bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksız"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın iki eşit ve onurlu bileşeni olan MHP ile AK Parti'nin aynı zamanda iki ayrı tüzel kişiliğe sahip olduğuna işaret ederek, kabinedeki bakanların belirlenmesi ve karar alma yetkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu anımsattı.

Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen 'Ali Potter', korona günlerinde Harry Potter izleyedursun Milliyetçi Hareket Partisi, gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlerde de takdirlerini ifade etmektedir. Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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