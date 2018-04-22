MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Chp, Yanına Yöresine Aldığı İpsiziyle Sapsızıyla, PKK'sı,...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "2023'ün güçlü Türkiye'sine ulaşmak için her türlü fitne odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dönüş yoktur, olmayacaktır. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye'ye giden yol, cumhur ittifakından geçmektedir" dedi.

Bir otelde gerçekleştirilen "MHP Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı" ve üye katılım töreninde konuşan Büyükataman, Türkiye'nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi gereken pek çok meşguliyeti olduğunu, alınan seçim kararıyla Türkiye'nin önünün açıldığını söyledi. Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış ve suçlu bir yaklaşım" diyen Büyükataman, "Türkiye'nin geleceğinden endişe duyan herkesin artık karar vermesi, duruşunu ve tavrını ortaya koyması, bu bakımdan kaçınılmaz bir milli görevdir. Türkiye'nin yeniden inşası ve ihyası gayretine, uyum yasaları başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasına uygun olacak tüm mevzuat değişikliği ve düzenlemelere destek vereceğiz, hedefimiz, cepheleşme değil, kucaklaşma, ayrılık değil, buluşma, kavga değil, uzlaşmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ana omurgası güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrardır. Bu duruşu sulandırmak, yok saymak, tanımamak gibi gafil niyetleri ısrar ve inatla diri tutma çabalarına da zaman zaman şahit olduğumuz bir gerçektir. Parlamenter sisteme dönüş söylemlerini, bloklaşma siyasetini, demokrasiyi istismar gayretlerini, bekamıza yönelik tehditlere can suyu olabilecek ifadeleri tasvip etmiyor, karşı çıkıyor, elimizin tersiyle itiyoruz. 2023'ün güçlü Türkiye'sine ulaşmak için her türlü fitne odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dönüş yoktur, olmayacaktır. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye'ye giden yol, cumhur ittifakından geçmektedir. Milletimizin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla AK Parti ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğar diyoruz, birlikte rahmet olacağına inanıyoruz. Yeri gelirse elbette saklı tuttuğumuz eleştirilerimizi muhataplarının yüzüne söyleriz. Kimseden korkmayız, kimseden de çekinmeyiz" şeklinde konuştu.

"CHP komplo peşindedir"

Bölgesel risk ve tehlikelerin öngörülmesi ve önüne geçilmesinin gittikçe zorlaştığını ifade eden Büyükataman, "Terör saldırıları kesintisiz, ara ve mola vermeksizin sürmektedir. Milli güvenliğimize yönelik karanlık senaryolar, yeni saldırı planları devrededir. Zayıf anımız, rehavete düşmemiz kollanmaktadır. Türkiye aleyhine kurgulanan siyasi ve ekonomik operasyonların derinlik ve hız kazandı. Döviz, faiz, sıcak para üzerinden Türk milleti ambargoya alınmaktadır. Uluslararası sermayenin ekonomik tetikçiliğini yapan yerli-yabancı unsurlar, aynı ağızdan konuşmakta ve spekülasyon araçlarını aynı anda devreye sokmaktadır. Türkiye yüksek risk ve tehditlerin yörüngesinde ve çekim alanında CHP, yanına yöresine aldığı ipsiziyle sapsızıyla, PKK'sı, FETÖ'süyle; HDP, diğer rejim ve millet muhalifleriyle komplo peşindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, resmen hayata geçmeden, malum ve melun odaklar tarafından devamlı yargılanmakta, karalanmakta, hasar alması için eş zamanlı faaliyetler yürütülmektedir. Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması, geldiğimiz bu aşamada münasip değildir. Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında, 3 Kasım 2019'a kadar istikrar ve denge halinde ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır" diye konuştu.

"Türkiye bedevi devleti değildir"

Avrupa Birliği'nin (AB) açıkladığı ilerleme raporunda Türkiye'nin birliğe üyelikten hızla uzaklaştığının ifade edildiğini aktaran Büyükataman, "Türkiye'ye OHAL'in gecikmeden kaldırılması çağrısı yapılmıştır. Şu küstahlığa bakın. AB'nin raporunun objektif olmaktan çok uzak olmakla birlikte Türkiye'ye hasım kalemlerin elinden çıktığı gayet açıktır. Türkiye, AB'nin yörüngesinde kalacak, egemenliğini devredecek uyduruk bir devlet değildir. Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç ve mahkum değildir. ya bulunduğu yolun önü açılır ya da evli evine, köylü köyüne gider. Türkiye'ye hasta adam muamelesi yapmak, artık kimsenin haddi değildir ve olmamalıdır. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim yapılmasına dair ciddi endişeler taşıdıklarını ifade etmişlerdir. Kendi seçimlerindeki şaibeyi henüz kaldıramamış olan ABD'den Türkiye'nin demokrasi adına alacağı bir tavsiye ve ders asla söz konusu değildir. Tüm tarafları uyarıyoruz, Türkiye bedevi devleti, muz cumhuriyeti, eşkıyanın hüküm sürdüğü soytarılar diyarı veya onun bunun şamar oğlanı değildir ve olmayacaktır. Türkiye'nin yeni hükümet sistemine çok seri bir şekilde geçmesi ve sığ tartışmaların bıçak gibi kesilmeli gerektiğini, geçişin milli beka ve tarihi emanetler açısından acil olduğunu, sürecin uzaması halinde, üzerine titrenen bekanın tehdit ve tehlikeler altında kalacak" dedi. - BURSA