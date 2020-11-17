MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için...

17.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

İlgili Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Türk-İş Başkanı Atalay'dan AK Parti ve MHP'ye 'esnek çalışma' ziyareti
Türk-İş Başkanı Atalay'dan AK Parti ve MHP'ye "esnek çalışma" ziyareti

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Bahçeli: " Belediye işlerinden başka her işle meşguller. Parktaki yer döşemeleri vahim bir olaydır" - HaberMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. - HaberMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için... - HaberMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve... - HaberBahçeli: "Mazisi karanlık olan hedefleri tanımayız, Kıbrıs'a baktığımızda sadece Türkü görürüz." - HaberSon dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık" - HaberSon Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor - HaberlerBilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor - HaberlerCumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var - HaberBiden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir - HaberSon dakika haberleri | Bakan Gül: "Adalet sistemi, güçsüzü koruyabildiği ölçüde, mağdurun ve mazlumun gözyaşını silebildiği ölçüde kendinden söz ettirir - HaberSon dakika haberleri... İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek... - HaberSon dakika haber: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti - HaberSon dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli'de coşkuyla karşılandı - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar İlham Aliyev Meral Akşener Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Akalın Öykü Karayel Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Milli İntihar İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 11:27:59. #1.14#
title