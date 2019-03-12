MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet Yalancıdır, Zillet Yanlıştadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir. CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz."
Kaynak: AA