MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
23.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir" - ANKARA

Kaynak: İHA

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