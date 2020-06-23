MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir" - ANKARA Kaynak: İHA