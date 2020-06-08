MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA