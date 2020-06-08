MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
08.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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