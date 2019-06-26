MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır"
Kaynak: AA
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