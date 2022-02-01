MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, kar, Politika, Haber

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